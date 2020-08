Verstappen doorbreekt Mercedes-dominantie met ijzersterke zege

Met vier overwinningen in de eerste vier races was Mercedes tot dusver dit seizoen heer en meester in de Formule 1. Ook voor de ‘70th Anniversary Grand Prix’ had de Brits/Duitse renstal weer de beste kaarten in handen, aangezien Valtteri Bottas en Lewis Hamilton met zijn tweeën vanaf de voorste startrij mochten vertrekken.

Verstappen zet Mercedes onder druk

Bottas en Hamilton hielden na de start de leiding, maar het duo werd meteen onder druk gezet door Max Verstappen: de Nederlander was de race als vierde aangevangen op de hardere band, maar kon in tegenstelling tot de voorgaande races het tempo van de beide Mercedessen goed bijbenen. Nog belangrijker was het feit dat de Limburger ook beter om wist te gaan met zijn banden: ook nadat Bottas en Hamilton de pits hadden opgezocht voor een nieuwe set banden, wist Verstappen op zijn oudere banden de rondetijden van Mercedes te pareren.

Halverwege de race dook Verstappen voor de eerste keer de pits in. De Nederlander kwam als tweede terug op de baan, maar de Red Bull-coureur had slechts een paar bochten nodig om ten koste van Bottas weer de leiding over te nemen.