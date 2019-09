Vettel wint in Singapore, Verstappen op het podium

Verstappen naar het podium

Max Verstappen mocht in Singapore net als een jaar geleden naar het podium. De Nederlander was niet opgewassen tegen de beide Ferrari’s, maar wist in de slotronden wel knap de Mercedes van Lewis Hamilton achter zich te houden. Hamilton moest daardoor genoegen nemen met de vierde plek, voor de tweede Mercedes van Valtteri Bottas en Alexander Albon in de Red Bull.

Achter de drie topteams was Lando Norris in een vrij onzichtbare race met zijn McLaren best of the rest op een zevende plek. Pierre Gasly knokte zich met de Toro Rosso naar een achtste plek. Nico Hülkenberg eindigde de race als negende, ondanks het feit dat de Duitser na een aanvaring met Carlos Sainz in de openingsronde al meteen de pits had moeten opzoeken. Antonio Giovinazzi - die vanwege een late pitstop een aantal ronden aan de leiding reed - pakte met een tiende plek het laatste WK-punt.

F1-kampioenschap gaat verder in Sotsji

De Formule 1-coureurs hebben weinig tijd om te herstellen van de loodzware race in Singapore. Over een week staat in het Russische Sotsji alweer de volgende race op de F1-kalender.