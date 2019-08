Leclerc grijpt pole in België, Verstappen 5e

De rode bolides van Ferrari waren in alle drie de vrije trainingen al een klasse apart op het circuit van Spa-Francorchamps, waarna de Italiaanse renstal haar favorietenrol ook in de kwalificatie wist waar te maken. Charles Leclerc was uiteindelijk de snelste van de beide Ferrari-coureurs. De Monegask was in alle drie de kwalificatiedelen de rapste, en pakte uiteindelijk met een 1:42.519 zijn derde pole-position in de Formule 1. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel kende een mindere kwalificatie, maar zorgde desondanks wel voor een volledige eerste Ferrari-startrij. Op zeven tienden van zijn teamgenoot sleepte de Duitser uiteindelijk de tweede startplek uit het vuur, de positie waarvandaan hij vorig jaar nog wist te winnen in de Belgische Ardennen.

Achter de beide Ferrari’s ging de tweede startrij naar het team van Mercedes. Ondanks zijn crash in de derde vrije training eerder op de dag, stuurde Lewis Hamilton zijn Mercedes vlak achter Vettel naar de derde startplek. Valtteri Bottas moest genoegen nemen met de vierde plek.

Verstappen op derde startrij

Max Verstappen was met zijn Red Bull niet opgewassen tegen de Ferrari’s en Mercedessen, en scoorde met een vijfde plek het maximaal haalbare resultaat. De Nederlander moest al meer dan een volle seconde toegeven op de snelste tijd van Leclerc.

Verstappen deelt de derde startrij zondag met Kimi Raikkonen, die profiteert van een gridstraf voor de beide Renault-coureurs. Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg hadden zich respectievelijk als zesde en zevende gekwalificeerd, maar vanwege een motorwissel starten beide rijders de race morgen buiten de top 10.

De top 10 in de kwalificatie werd compleet gemaakt door Sergio Perez en Kevin Magnussen, die door de gridstraffen voor de Renault-coureurs eveneens een rij naar voren opschuiven. Problemen waren er in de kwalificatie voor Robert Kubica en Antonio Giovinazzi. Beide coureurs bliezen in het eerste kwalificatiedeel hun motor op, wat tot twee keer toe voor een rode vlag-situatie zorgde.

De Grand Prix van België gaat zondag om 15.10 uur van start.