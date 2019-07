Verstappen wint knotsgekke regenrace in Hockenheim

Hamilton eindigt met lege handen

Leclerc was lang niet de enige rijder die een slachtoffer werd van de listige voorlaatste bocht: ook Nico Hülkenberg – die tijdens de race eveneens op podiumkoers lag – eindigde zijn race in de bandenstapels, terwijl klassementsleider Lewis Hamilton er kort na de crash van Leclerc eveneens afschoot op hetzelfde punt. De Brit wist zijn Mercedes wel aan het rollen te houden, maar moest met een kapotte voorvleugel wel de pits opzoeken. Vanaf dat moment ging het alleen maar bergafwaarts voor de Mercedes-coureur: chaos in de pits bij Mercedes, een tijdstraf wegens het onjuist binnenrijden van de pits en een spin in de eerste bocht zorgden ervoor dat Hamilton voor het eerst dit seizoen buiten de punten aan de finish kwam.

Verstappen houdt het hoofd koel

Door de problemen van Hamilton en Leclerc kwam Verstappen ondanks een spin halverwege de race aan de leiding te liggen met zijn Red Bull. De Nederlander hield vanaf dat moment zijn hoofd koel en was in de lastige omstandigheden met afstand de snelste man van het veld. Onder luid gejuich van de duizenden Nederlandse fans op de tribunes kon de Limburger daardoor naar een prachtige overwinning rijden op de Hockenheimring en mocht hij voor de tweede maal in drie races tijd de hoogste trede van het podium beklimmen.