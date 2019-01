Silvia van Barneveld: 'Ik was doodsbang'

Drie Amsterdammers worden verdacht van de overval op het huis van Raymond van Barneveld. Bij de overval werd de vrouw van Van Barneveld, Silvia, mishandeld.

De officier van justitie eist vijf jaar cel voor Yassine El H., drie jaar cel (waarvan zes maanden voorwaardelijk) voor Yassir A. en 300 dagen (waarvan 123 dagen voorwaardelijk) voor Mikey B.

'Naakt'

Silvia van Barneveld was op het moment van de overval alleen in de woning. Haar man was op dat moment in het buitenland. Silvia van Barneveld vertelde via haar slachtofferverklaring dat ze naakt was op het moment dat de mannen in haar huis stonden.

"Ik heb doodsangsten uitgestaan'', aldus Silvia van Barneveld, die haar slachtofferverklaring in de rechtszaal door haar dochter liet voordragen. "In tien minuten is mijn hele leven kapotgemaakt.''