Camiel Eurlings over aftreden als IOC-lid: discussie te dominant geworden

Camiel Eurlings wil niet dat de discussie rond zijn persoon de aandacht afleidt van de sporters. Dat zegt hij in een exclusief interview met RTL Nieuws.

"Ik kan best een stootje hebben, maar deze discussie is helemaal dominant geworden. En het domineert daarmee waar het nu eigenlijk voor ons allemaal zou moeten gaan. Het gaat om de sport en de sporters. Ik heb zelf besloten dat ik het niet meer kan accepteren dat de discussie rond mijn aanblijven hun moment zo domineert."

Het Nederlandse IOC-lid maakte eerder vandaag bekend zijn functie neer te leggen. Dat was hij al eerder van plan. Maar hij zag daar van af op aandringen van het IOC. "Al op 23 december lag het persbericht klaar en stond een cameraploeg on hold. Maar het IOC liet weten dat er geen formeel beletsel was en dat zij mijn functioneren waardeerden. Ze zeiden: ga zo door."

Bovendien wees het IOC hem er 'klemmend' op dat als hij zou aftreden, Nederland dan geen vertegenwoordiging meer heeft in het olympisch comité.

Uiteindelijk gaf de doorslag dat hij niet wilde dat 'al die sporthelden' worden bevraagd over hem en niet over hun prestaties, zei Eurlings.

'Op allereerste dag excuses gemaakt'

Hij wilde opnieuw niet ingaan op wat er nu ruim twee jaar geleden is voorgevallen tussen hem en zijn ex-vriendin. "Ik heb gezegd wat ik kan zeggen. De rest is privé. Ik heb al op de allereerste dag excuses gemaakt. Maar dan aan de persoon wie het aanging."

Maar natuurlijk heeft hij spijt, zegt hij. "Wat je er ook allemaal van kunt zeggen en schrijven. Zo'n situatie hoort natuurlijk nooit te ontstaan."

