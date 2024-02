Start Verstappen zonder teambaas Horner? 'Iedereen is aan het gissen'

Al jarenlang zijn ze onafscheidelijk: teammanager Horner en Max Verstappen. In de beginjaren was het vaak puinruimen na weer een mislukte jacht op het kampioenschap of bij de zoveelste kapotte motor, de laatste seizoenen is het feest na feest. Verstappen werd al drie jaar op rij kampioen.

Speculeren

Maar het zou zomaar kunnen of het succesteam spat uit elkaar. Horner wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag - veel meer is er niet duidelijk - en er werd onderzoek gedaan. Nog deze week komt er uitsluitsel over zijn toekomst.