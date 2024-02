Veel emotie, geen winnaar: Ajax krijgt PSV niet op de knieën

Het bleek de opmaat voor een mooi en temperamentvol einde van de wedstrijd. Brobbey miste twee minuten na de kopbal van De Jong een levensgrote kans voor Ajax en weer tien minuten later was het Kenneth Taylor die misschien wel had moeten scoren. De bal ging over.

Benitez redt PSV

Beide teams probeerden uit alle macht de winnende goal te maken, maar vooral Ajax had de kansen daarvoor. Wederom Taylor had een grote kans, maar ook Jorrel Hato had kunnen scoren. Beide keren redde doelman Benitez. En dus moesten beide ploegen zich tevreden stellen met een punt.