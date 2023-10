WK voetbal in 2030 op 3 continenten: en dan vier jaar later in Saoedi-Arabië?

Infantino ligt niet alleen als voorzitter van de FIFA onder vuur. De geboren Zwitser werd in 2020 strafrechtelijk onderzocht nadat hij geheime ontmoetingen had gehad met Michael Lauber, een hoge functionaris van het Zwitserse Openbaar Ministerie. Dat was streng verboden, omdat de Zwitserse justitie juist op dat moment onderzoek deed naar corruptie binnen de FIFA.

Niet lang na dit onderzoek vertrok Infantino naar Qatar, zogenaamd om Qatar te helpen met de voorbereidingen van het WK. Van den Wall Bake: "Zodra het WK naar Saoedi-Arabië gaat, zal hij daar ook weer achteraan reizen."

In de aanloop naar het WK in Qatar, vorig jaar, legde RTL Z in deze video uit waarom ook Westerse landen niet overgingen tot een boycot van het toernooi: