10 op rij! Verstappen grijpt record na winst in Italië

Tot Sainz één klein foutje maakte. In ronde 15 werd de druk van Verstappen de Spanjaard te veel, en na een zij-aan-zijgevecht ging Verstappen er voorbij.

Probleem auto Verstappen

Vervolgens reed Verstappen onbedreigd af op zijn tiende overwinning achter elkaar, tot twee rondes voor het einde. "Tegen het einde moest ik zelf nog een beetje op de banden letten, maar de winst kwam niet meer in gevaar", zei Verstappen.

Zelf zei hij over zijn record: "Ik had nooit gedacht dat tien overwinningen op rij mogelijk zou zijn, maar ik moest er wel hard voor werken. Dat was best leuk."

Verstappen verstevigde door de zege nog maar eens zijn leidende positie in het klassement. De vraag is niet meer of hij wereldkampioen wordt, maar wanneer.