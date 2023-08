PSV neemt revanche op Rangers en kwalificeert zich voor Champions League

Ismael Saibari speelde een belangrijke rol bij PSV. De middenvelder opende in de 35e minuut op aangeven van Joey Veerman de score. In de beginfase van de tweede helft was Saibari opnieuw trefzeker.

Kopbal De Jong

Rangers verkleinde in de 64e minuut via James Tavernier de achterstand, maar aanvoerder Luuk de Jong kopte - opnieuw op aangeven van Veerman - PSV kort daarna op 3-1. Veerman zelf zorgde voor 4-1. Connor Goldson schoot de bal daarna nog in eigen doel. PSV deed vijf jaar geleden voor het laatst mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

"Die 3-1 was heel belangrijk. Toen was het beetje hoop dat Rangers kreeg weer weg", vertelde Luuk de Jong na afloop van de wedstrijd. Bij vond ruime zege verdiend en zei dat Koeman hem altijd mag bellen. Bekijk dat fragment hier: