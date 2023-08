Verbazing over dichtgetimmerd uitvak bij Willem II: 'Echt schandalig'

Hoge wanden, een net tot het dak, dikke spijlen die het zicht beperken. Wie als uitsupporter komend seizoen Willem II bezoekt, krijgt niet echt een gastvrije plek toegewezen. "Het is helaas nodig en zo hebben we het afgesproken met de gemeente."

'Het moet, anders had de gemeente het zelf gedaan'

Je denkt wellicht: het is toch het stadion van Willem II, wat heeft de gemeente daarmee te maken? Woordvoerder Sonny Mathura van de club: "We zijn sinds 1 november 2022 eigenaar van het stadion. Een voorwaarde van de koopovereenkomst tussen de club en de gemeente Tilburg was dat we de veiligheid zouden aanpassen. Een onderdeel daarvan was het uitvak."