Twee wondergoals van Esmee Brugts: 'Ik train er veel op'

Bondscoach Jonker zei dat de wedstrijd was gelopen zoals ze heel graag wilden. Vroege goals, terwijl er bij de Verenigde Staten tegen Portugal niets gebeurde. Daardoor was de groepswinst al in een vroeg stadium zeker. "Daar ben ik heel erg content mee."

'Geweldig talent'

Ook Jonker genoot van uitblinker Brugts. "Ze zoekt nog een club", zei hij met een minzame lach. "Het is een geweldig talent en dat onderstreept ze nu nog een keer. Ik hoop dat ze in de top terechtkomt."