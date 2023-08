Oranje verpulvert Vietnam en wint de groep op WK voetbal

Voor de laatste wedstrijd stonden de VS en Oranje gelijk: beide vier punten. Het doelsaldo van de VS was twee goals beter, en dat betekende voor Oranje maar één ding: doelpunten maken. Dat deed Nederland een stuk beter dan de VS. Sterker nog: De VS speelde met 0-0 gelijk tegen Portugal, waardoor het ternauwernood doorgaat naar de achtste finale.

Esmee Brugts

De dadendrang van Oranje kreeg al vroeg gestalte. In de achtste minuut scoorde Lieke Martens-Van Leer met een mooi geplaatste boogbal over de keeper van Vietnam. Katja Snoeijs maakte drie minuten de 2-0, en weer zeven minuten later was het Esmee Brugts die scoorde. En hoe.

Brugts kwam aan de linkerkant van het veld aan de bal en besloot het doel maar eens van een grote afstand onder vuur te nemen. Met dodelijke precisie landde de bal in de verre hoek. Prachtige goal. 3-0. Het zou niet haar laatste van de wedstrijd zijn. De beelden: