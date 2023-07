Vijf keer de overmacht van Verstappen: 'Hij is als Usain Bolt'

5. Vergelijking met Bolt

De overmacht is voor sommigen zo indrukwekkend, dat de vergelijking wordt gemaakt met sprinter Usain Bolt. De Jamaicaan was jarenlang onaantastbaar op de 100 meter.

"Dat was geweldig voor de sport", zegt kampioen in de Formule E, Jean-Eric Vergne tegen het Engelse Talksport. "Iedereen zag de grootsheid, maar dat is in die sport misschien makkelijker omdat je zijn spieren ziet, zijn gezicht, en je ziet de man zweten."