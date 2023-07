De Vries reageert op vertrek uit Formule 1: 'Natuurlijk doet het pijn'

De Vries won in zijn carrière het kampioenschap in de Formule 2 en werd wereldkampioen in de Formule E. Als reserve bij het Formule 1-team van Mercedes mocht hij vorig jaar invallen voor de zieke Alexander Albon bij Williams en maakte hij indruk met de negende plaats in de Grote Prijs van Italië. Het leverde hem een zitje op als wedstrijdrijder voor dit jaar bij AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull.

In maart vertelden inwoners van zijn geboortestad Sneek in onderstaande video nog hoe trots ze op De Vries waren.