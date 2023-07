De Tour is in volle gang, maar waar is de doping gebleven?

Die windtunneltesten worden bijvoorbeeld gebruikt om de ideale zithouding van een renner te bepalen. "Het is inderdaad gewoon zo dat als je twee of drie millimeter dieper zit, je net weer iets sneller bent", zegt Pascal Eenkhoorn, profrenner in dienst van het Belgische Lotto-Dstny.

5 procent minder energie verbruiken

Het lijkt verwaarloosbaar, een paar millimeter. Maar volgens Van den Berg zijn het juist dat soort details waarmee een renner het verschil kan maken. "Soms gaat het om vijf procent minder energieverbruik over een hele etappe. Dat is in de top gigantisch. Dat kan bepalen of je aan het eind van de etappe de sprint wint of niet."