Max Verstappen regeert in de regen en wint met enorm verschil in Monaco

En dat betekende belangrijke punten in de strijd om het kampioenschap. Helemaal omdat teamgenoot en enige rivaal Pérez was begonnen op de laatste positie. Hij was gisteren tijdens de kwalificatie gecrasht. Een dure fout, want het is in Monaco heel moeilijk inhalen en zo verloor hij vandaag kostbare punten in de strijd om het kampioenschap. Pérez eindigde op plaats 17.

Geen punten daarom voor Pérez, 25 voor Verstappen. De Nederlander heeft er nu 144, Pérez 105. Een overwinning levert in de Formule 1 25 punten op.