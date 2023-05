Schaamte en woede na rellen AZ: 'Mensen waren angstig'

De coach van West Ham, David Moyes, zei na afloop: "Ik kan niet uitleggen wat er is gebeurd en waarom het is gebeurd. De spelers waren erbij betrokken omdat het de familiesectie was."

Nog geen aanhoudingen

Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht voor de rellen, meldt de politie. De politiewoordvoerder zegt dat de politie niet in het stadion aanwezig was, en dat de beveiligingsorganisatie van AZ als eerste aan zet was. Na een oproep waren agenten snel ter plaatse. "Onze inzet was vooral gericht op het herstellen van de openbare orde en veiligheid in het stadion."

De politie gaat beelden bekijken om te zien of er strafbare feiten hebben plaatsgevonden. Als dat zo is, wordt gekeken of er personen kunnen worden geïdentificeerd en als dat allemaal blijkt, zou de politie kunnen overgaan tot aanhouding, zegt ze.