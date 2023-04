20.000 voetbalfans naar huis om één beker bier: 'Hard, maar het werkt wel'

Directeur Wilco van Schaik van NEC baalt enorm wat er gebeurd is afgelopen zaterdag, maar staat er wel achter. "Deze afspraak hebben we met elkaar gemaakt. Te vaak zijn we in het voetbal te makkelijk geweest. We hebben alles maar door de vingers gezien. We hebben nu even een rottijd. Daar zullen we doorheen moeten."

FC Groningen - NEC was niet het enige duel dat dit weekend werd gestaakt. Ook PSV - Ajax lag enige tijd stil, maar omdat er daar niemand werd geraakt, werd de wedstrijd na een afkoelingsperiode na enige tijd hervat.

Gevolgen van staking nu duidelijk

Ook bij FC Groningen begrijpen ze dat de wedstrijd definitief werd stilgelegd. Maar er zijn ook bedenkingen of dit beleid houdbaar is. De club vraagt zich af of 'de huidige consequenties van het ingevoerde beleid in verhouding staan tot de gevolgen voor club en supporters, die met elkaar in hetzelfde schuitje zitten'. De KNVB vindt het vooralsnog te vroeg om conclusies te trekken over de nieuwe maatregelen.