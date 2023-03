Stadionverbod na stadionverbod, maar hoe zit het met de handhaving?

Zo voelt het althans. Delies overlegt geregeld met de club en autoriteiten over gedrag van supporters, en de manier waarop er voor iedereen een fijne voetbalwedstrijd mogelijk is. Dit soort incidenten zijn er vaker, en dan lijkt een oplossing weer verder dan ooit.

Daders goed in beeld

Vanuit de voetbalwereld is de oproep te horen: straf de daders, niet de hele groep. Dat gebeurt in de praktijk zelden. De politie pleit inmiddels zelfs voor een totaalverbod voor uitpubliek en in extreme gevallen blijven sommige vakken - of zelfs hele stadions - leeg.