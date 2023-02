Feyenoord voorkomt nederlaag tegen PSV in absolute slotfase

PSV had in Rotterdam een 2-0 voorsprong tot in de slotfase tegen Feyenoord, maar het topduel in de eredivisie eindigde toch gelijk: 2-2. De Eindhovenaren speelden een half uur met een man minder na een rode kaart voor verdediger Armando Obispo.

Het was al snel 1-0 voor PSV in De Kuip. Joey Veerman passte op Xavi Simons, die Anwar El Ghazi wegstuurde. De buitenspeler schoot in de verre hoek raak. Hazard Feyenoord probeerde daarna wel, maar grote kansen bleven uit. Na de pauze leken de kansen te keren toen Obispo een rode kaart kreeg na een onbesuisde actie, maar het was juist PSV dat scoorde. Nieuweling Thorgan Hazard scoorde van net buiten het strafschopgebied. Nog ruim 20 minuten waren er na die goal te spelen, en uiteraard zocht Feyenoord de aanval. Het resulteerde ook in een doelpunt: na 81 minuten scoorde Alireza Jahanbaksh met een kopbal in de verre hoek. In de blessuretijd was het wederom Jahanbaksh die zorgde voor een gelijkspel. 43, 41, 40, 39 Een gelijkspel dus, en daarmee wordt de eredivisie enorm spannend is. Feyenoord blijft wel koploper met 43 punten, maar AZ volgt met 41. Ajax heeft er 40, PSV 39.