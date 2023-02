Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden na fantastische strijd met Wout van Aert

Al na drie minuten reden de twee topfavorieten weg bij de rest van het veld. Van der Poel reed voorop en sloeg direct een klein gaatje met Van Aert, maar die herstelde dat zonder al te veel problemen.

Van der Poel valt aan

De ronden daarna ontspon zich een heerlijk gevecht. Vooral Van der Poel was het die probeerde Van Aert te lossen, maar de Belg pareerde keer op keer. In de zevende van tien rondes leek Van Aert heel even te moeten passen, maar nee. Hij keerde terug aan het wiel van de Nederlander.