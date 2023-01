Koeman had soms bedenkingen bij WK-duels Oranje: 'Ik wil het anders doen'

"In principe gaan we terug naar het systeem dat we eerder hebben gespeeld", doelde Koeman op de periode tussen 2018 en 2020, toen hij Oranje voor de eerste keer als bondscoach leidde. "Ik verander ook wel eens van systeem, maar het basissysteem gaan we met vier verdedigers vormen."

Op WK nog ander systeem

Louis van Gaal, de voorganger van Koeman, liet Oranje de afgelopen jaren met drie centrale verdedigers en twee aanvallende backs voetballen.