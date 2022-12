Bookmakers, transferwaarde en instavolgers: is Mbappé of Messi favoriet?

Eerst even naar het verleden, al spelen de twee landen niet al te vaak tegen elkaar. In 2018 dus, en daarvoor waren er oefenwedstrijden in 2009 en 2007. Beide gewonnen door Argentinië met 2-0 en 1-0. Maar: in het verleden behaalde resultaten... Je kent het wel. Het heeft vandaag weinig waarde.

Mbappé en Messi

Vertrouwen is er in ieder geval genoeg bij Argentinië. "Mijn spelers zijn in topvorm", zei bondscoach Lionel Scaloni op de persconferentie voorafgaande aan de finale. "We weten waar we Frankrijk pijn kunnen doen. We hebben een duidelijk speelplan. We weten hoe we ze moeten aanvallen."