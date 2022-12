Marokko in extase: voor het eerst in 36 jaar naar achtste finale WK

In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam staat de politie paraat om in te grijpen bij mogelijke nieuwe rellen nu Marokko door is naar de volgende ronde. Zondag braken daar ongeregeldheden uit na de winst van Marokko op België. Overal moest de ME ingrijpen en werden mensen aangehouden. Ook in Brussel, Antwerpen en Luik was het onrustig na de wedstrijd. Ook daar waren tientallen arrestaties. De Marokkaanse bondscoach sprak zich daar gisteren fel tegen uit.

Politie is voorbereid

Om een soortgelijke situatie te voorkomen, zijn in Amsterdam drie plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied zodat agenten eerder kunnen ingrijpen. Daarnaast kan de gemeente Den Haag de Schilderswijk eerder afsluiten voor verkeer om te voorkomen dat daar rellen ontstaan en gaan buurtwachten en jeugdwerkers beter zichtbaar de straat op.