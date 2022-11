Oranje op weg naar...? Na Qatar-discussies begint het WK nu toch echt

Die sterspeler is Sadio Mané. Spits van Bayern München, en jarenlang zeer succesvol bij Liverpool. Hij won samen met Virgil van Dijk alles wat er te winnen viel, en beproeft nu dus in Duitsland zijn geluk. Maar Mané is er niet bij, want hij raakte in een van zijn laatste wedstrijden in Duitsland geblesseerd. Een enorme tegenslag voor Senegal, want Mané maakte van Senegal hoogstpersoonlijk de kampioen van Afrika.

Noppert

Bij ons werd er op voetbalgebied vooral gesproken over de positie onder de lat. Andries Noppert verdedigt naar alle waarschijnlijkheid het doel bij Oranje en maakt daarmee zijn debuut. Topscorer Memphis Depay is volgens bondscoach Louis van Gaal niet voldoende wedstrijdfit en start daarom op de bank. Vincent Janssen vervangt hem in de voorhoede en PSV'er Cody Gakpo speelt als meest aanvallende middenvelder.