Loting Europa League: PSV wacht duel met Sevilla, Ajax tegen Union Berlin

De loting had voor PSV zwaarder uit kunnen pakken. PSV kon op voorhand loten tegen:

Barcelona

Sevilla

Shakhtar Donetsk

Red Bull Salzburg

Bayer Leverkusen

Juventus

Sporting CP

Sevilla is een grote naam in het Spaanse voetbal, maar presteert dit jaar nog niet heel sterk in de competitie. De ploeg staat 17de, met 11 punten uit 13 wedstrijden. In de Champions League eindigde Sevilla in een poule met Manchester City, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen op de derde plaats met vijf punten. Daarom rest voor hen nu de Europa League.