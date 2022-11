Geen bier of cola, Feyenoordfan gooit katheter urine naar Lazio-bank

Je ziet het goed, het is een katheter, omringd door verschillende plastic bekers waar ooit bier in zat.

'Er werd urine gegooid'

"Er werd urine op het veld gegooid, ook naar ons", zei Lazio-coach Maurizio Sarri boos. De coach was ook chagrijnig over het verloren duel, en vond dat het beslissende doelpunt niet had mogen tellen.

Het feestje in Rotterdam was er in ieder geval niet minder om: