Van Gaal maakt voorselectie WK voetbal bekend: Struijk wel, geen Hateboer

Louis van Gaal heeft de voorselectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt. 39 namen staan er op papier, maximaal 26 van hen zullen er naar Qatar afreizen. : "Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl. Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan."

Van Gaal zegt erover dat niemand in de toekomst kan kijken. "En dus moet je voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures.” Opvallende namen in de lijst van Van Gaal zijn onder anderen Sven Botman (Newcastle United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) en Pascal Struijk (Leeds United). Pascal Struijk. © ANP 11 november definitieve selectie De 32 deelnemers aan de mondiale eindronde moeten uiterlijk 21 oktober een zogenaamde vrijgavelijst indienen bij de FIFA. Deze lijst bevat de namen van minimaal 35 en maximaal 55 spelers, waarvan tenminste vier keepers. De samenstelling van de definitieve WK-selectie, waarvoor geput dient te worden uit de vrijgavelijst, moet 14 november in het bezit van de FIFA zijn. Voor deze opgave geldt een minimum van 23 en een maximum van 26 spelers, waaronder minimaal drie keepers. Van Gaal maakt de namen waaruit zijn WK-ploeg gaat bestaan al op vrijdag 11 november bekend. Micky van de Ven. © ANP Dit zijn alle spelers op een rij: Nathan Aké (Manchester City)

Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen)

Steven Berghuis (Ajax),

Steven Bergwijn (Ajax),

Justin Bijlow (Feyenoord),

Daley Blind (Ajax),

Sven Botman (Newcastle United),

Brian Brobbey (Ajax),

Jasper Cillessen (N.E.C.),

Jordy Clasie (AZ),

Memphis Depay (Barcelona),

Virgil van Dijk (Liverpool),

Denzel Dumfries (Inter),

Mark Flekken (SC Freiburg),

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen),

Cody Gakpo (PSV),

Ryan Gravenberch (Bayern München),

Arnaut Danjuma Groeneveld (Villarreal),

Vincent Janssen (Royal Antwerp FC),

Frenkie de Jong (Barcelona),

Luuk de Jong (PSV),

Davy Klaassen (Ajax),

Teun Koopmeiners (Atalanta),

Noa Lang (Club Brugge),

Matthijs de Ligt (Bayern München),

Tyrell Malacia (Manchester United),

Donyell Malen (Borussia Dortmund),

Andries Noppert (sc Heerenveen),

Remko Pasveer (Ajax),

Devyne Rensch (Ajax),

Marten de Roon (Atalanta),

Xavi Simons (PSV),

Pascal Struijk (Leeds United),

Kenneth Taylor (Ajax),

Guus Til (PSV),

Jurriën Timber (Ajax),

Micky van de Ven (VfL Wolfsburg),

Stefan de Vrij (Inter)

Wout Weghorst (Beşiktaş JK).