Badr Hari hint op einde carrière na verlies tegen Overeem

Overeem pakte na zijn zege meteen de microfoon en daagde wereldkampioen Rico Verhoeven uit. "Rico waar blijf je? Ik ben nu wereldkampioen", schreeuwde hij. Verhoeven was aanwezig in het Gelredome. Hij analyseerde de wedstrijd voor Videoland. Verhoeven verliet na de opmerking van Overeem zijn commentaarpositie en betrad de ring. Hij ging verhaal halen bij Overeem, maar Hari hield beide kickboksers uit elkaar en vertelde vervolgens zijn aanwezige fans dat hij sterk over een afscheid nadacht.

'Klaar voor hem'

Overeem had liever nu al tegen Verhoeven om de wereldtitel gevochten. Maar de regerend wereldkampioen kreeg van Glory toestemming om zijn titel dit jaar niet te verdedigen. "Ik vind dat nergens op slaan, maar ik ben klaar voor hem", zei Overeem.