Annemiek van Vleuten wereldkampioen wielrennen na weergaloze inhaalrace

Annemiek van Vleuten is in Australië wereldkampioen wielrennen geworden. Ze leek een kilometer of 8 voor de finish afgeschreven voor de overwinning, maar na een inhaalrace samen met haar teamgenoten demarreerde ze kort voor de finish alsnog. De rest keek toe hoe Van Vleuten tóch weer de beste was.

Van Vleuten won dit jaar zo ongeveer alles waar ze aan meedeed, maar deze overwinning achtte iedereen toch echt bijna onmogelijk. Tijdens de tijdrit voor gemengde teams kwam ze hard ten val, waarna zelfs deelname aan de wegrace door een blessure aan haar elleboog twijfelachtig werd. Niet staan op de fiets Ze moest woensdag naar het ziekenhuis, zat snel weer op de fiets, maar zei dat ze niet op de pedalen kon staan. Dat lukte bij de training van vrijdag wel een beetje, liet bondscoach Loes Gunnewijk eerder op de dag aan de NOS weten. Van Vleuten net na haar valpartij. © ANP Ze startte dus toch, maar een overwinning leek er (heel) lang niet in te zitten. Tot de laatste meters. Ze sloot na een inhaalrace aan bij de voorste groep, en besloot niet te wachten op de eindsprint. Niemand zag haar nog terug.