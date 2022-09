Een legende, een fenomeen: Roger Federer kon (bijna) alles

De palmares van Federer is amper met een pen te beschrijven. Toch een heel korte poging: Federer won 103 titels, waarvan 20 Grand Slams, 1251 keer stapte hij als winnaar van de baan, 275 was er een nederlaag. In het enkelspel won hij alles wat er te winnen was, op één belangrijke titel na: de Olympische Spelen. In 2012 was Andy Murray in Londen te sterk in de finale. Maar: in 2008 won hij die medaille wel in het dubbelspel met zijn vriend Stanislas Wawrinka.

Nadal en gravel

Bijna was er nog een flinke smet op de carrière van Federer. Want door de pijlsnelle opmars van Rafael Nadal bleek een haast onmogelijk taak om Roland Garros - het Grand Slam op gravel in Parijs - op zijn naam te schrijven. Vaak haalde Federer de finale, bijna altijd trof hij Nadal. De finale van 2008 was voor iedere Federerfan extreem pijnlijk. 6-1, 6-3, 6-0 werd het voor Nadal. De Spanjaard en gravel, het was (en is nog altijd) de meest vreselijke combinatie die je als tennisser kunt treffen.

Maar in 2009 kwam er plots een buitenkans. Nadal liet zich in de vierde ronde verrassen door de Zweed Robin Söderling, die Federer in de finale trof. De titel was eindelijk voor 'King Roger'.