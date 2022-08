Wiegman als coach bij de mannen? 'Ze is net zo goed als Van Gaal'

Ex-prof Leonne Stentler is duidelijk. Sarina Wiegman is een topcoach en zou het ook moeiteloos kunnen redden in het mannenwereldje. "De categorie Louis van Gaal, Arne Slot, zij is minstens net zo goed." Of ze ooit een mannenploeg traint is voor Stentler 'meer een emancipatievraag': "Zijn bestuurders daar klaar voor? Zijn fans daar klaar voor? Ik hoop het."

Waarom Stentler zo overtuigd is dat Wiegman het ook in het mannenwereldje zou redden? "Ze is geloofwaardig, weet een groep te overtuigen, weet met de pers om te gaan, weet de druk bij het team weg te nemen zelfs als de druk enorm hoog is. Er is op die vlakken gewoon geen verschillen met coaches als Louis van Gaal."