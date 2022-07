Wembley ontploft! Engeland wint EK voetbal met coach Sarina Wiegman

Er was een verlenging nodig om tot een winnaar te komen. De Engelsen zetten aan voor een laatste offensief en dat werd zowaar beloond. Een uiterste krachtsinspanning van Chloe Kelly in de 110de minuut zorgde ervoor dat Wembley explodeerde.

Wiegman

En zo gebeurde het dat Engeland Europees kampioen werd. Die zin is uniek, want zowel de mannen als de vrouwen van de Engelse voetbalploegen werden dat nog nooit. En dat met een Nederlandse coach. Wiegman mag zichzelf nog maar eens vier jaar de beste van Europa noemen, en waar ze in Nederland in de beeldentuin van de KNVB al een standbeeld heeft, zou het zomaar eens kunnen dat die straks in Engeland ook zal verschijnen.

Populair is ze in ieder geval, zo blijkt ook wel uit onderstaande video: