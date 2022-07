Oppermachtige Annemiek van Vleuten wint Tour de France én laatste etappe

Het was de hele dag wachten op de steile slotklim, maar ook het moment op ruim 50 kilometer van de streep was bijzonder. Van Vleuten had materiaalpech, waarna concurrenten toch probeerden een gat te slaan. Tevergeefs, want Van Vleuten reed het verschil razendsnel dicht. Niemand die daarna nog twijfelde aan haar eindzege.

Demarrage

Zéker tijdens de laatste kilometers van de dag was weer duidelijk wie de beste was. De klim was pittig, heel pittig, maar Van Vleuten demarreerde op zes kilometer van het einde toch. De enige die nog een beetje in de buurt kon blijven was Demi Vollering in de bolletjestrui, maar Van Vleuten bedreigen voor de dagzege kon zij ook niet.