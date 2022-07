Geen groot oranjefeest in Oostenrijk, Verstappen tweede achter Leclerc

Maar opgeven? Dat bestaat niet in het woordenboek van Verstappen. Na ruim 50 ronden reed hij weer eventjes aan de leiding na een nieuwe serie pitstops. Maar Leclerc liet er weinig twijfel over bestaan wie er vandaag de snelste was. Hij had Verstappen al snel weer te pakken.

Ferrari-motor kapot

Was er dan nog een kans op de winst? Eigenlijk niet, maar het gebeurde toch. En het was Sainz, de teamgenoot van Leclerc bij Ferrari, die Verstappen die kans gaf. Zijn Ferrari-motor ging kapot, en vatte zelfs vlam. Met veel haast zette de teleurgestelde Sainz zijn wagen snel aan de kant.

Een virtual safety car was het gevolg. Dat wil zeggen dat de rijders een stuk snelheid moeten inleveren, en veel van hen kozen voor nog een nieuwe set banden. Met verse banden streden de coureurs de laatste 10 ronden voor de zege en nu leek Verstappen wél snel genoeg te zijn, maar de achterstand was te groot om nog een gooi te kunnen doen naar de zege. Plaats 2 bleek het maximaal haalbare resultaat.