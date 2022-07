Van de Zandschulp uitgeschakeld op Wimbledon, Nadal wint na spannende tiebreak

In de eerste set weerde Van de Zandschulp zich kranig, en ging het lange tijd redelijk gelijk op, maar na een paar slordigheden van Van de Zandschulp pakte Nadal zijn kans en won de set met 4-6.

Love-game

Maar toen kwam Nadal op stoom: hij won 5 games achter elkaar. Van de Zandschulp leek even terug te komen met een mooie love-game, maar uiteindelijk pakte Nadal ook de tweede set met 2-6.

De derde set begon goed voor Van de Zandschulp die Nadal brak en op voorsprong komt. Maar Nadal pakte al snel de leiding. Toch weet Van de Zandschulp zich uiteindelijk terug te knokken naar 5-5 en daarna 6-6. Uiteindelijk moet de wedstrijd beslist worden in een zeer spannende tiebreak.

Hoewel Nadal op 2-0 voorsprong komt, vecht Van de Zandschulp zich terug. Daarna wordt het 2-5, maar komt Van de Zandschulp opnieuw terug, naar 5-5, en later 6-6. Uiteindelijk wint Nadal ook de tiebreak en is Van de Zandschulp uitgeschakeld. Nadal gaat door naar de kwartfinale.

Tweede keer

Van de Zandschulp en Nadal troffen elkaar vandaag voor de tweede keer. Vijf weken geleden was de Spanjaard ook te sterk voor de beste tennisser van Nederland. Op Roland Garros werd het 6-3 6-2 en 6-4.

"Ik speelde tegen hem op Roland Garros en dat is de grootste uitdaging die er is in tennis. Het was moeilijk daar, maar ik heb er meer vertrouwen in dat ik nu écht een poging kan doen hem te verslaan", zei Van de Zandschulp eerder vandaag over zijn naderende ontmoeting met de nummer 4 van de wereld.