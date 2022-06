Van Rijthoven mag wéér juichen: wildcard voor Wimbledon is binnen

"We hebben de wildcard binnen", bevestigt Van Rijthoven aan het AD. "Ik ga voor het eerst in mijn carrière in het hoofdtoernooi van een grand slam spelen. Het is echt fantastisch. Ongelooflijk, eigenlijk. Niet te beschrijven."

106de van de wereld

Van Rijthoven kreeg de vrije toelating tot het toernooi, dat begint op 27 juni, door zijn verrassende toernooioverwinning op het Libéma Open in Rosmalen. Hij won in de finale van de Rus Daniil Medvedev, nu de nummer 1 van de wereldranglijst.