Tom Dumoulin stopt met wielrennen: 'Was een frustrerend pad'

Dumoulin won in 2017 de Giro d'Italia en werd dat jaar ook wereldkampioen tijdrijden. Daarna werd het minder en in 2020 had hij een heel moeilijk jaar. "Ik raakte overtraind en was opgebrand aan het eind van dat jaar. Eind 2020, begin 2021 was ik nog maar een schim van mezelf en besloot ik een pauze te nemen weg van het wielrennen."

Zilver in Japan

Dumoulin kwam terug en pakte vorig jaar de zilveren medaille tijdens de Olympische Spelen in Tokio. "Sinds het najaar van 2020 heb ik af en toe nog heel mooie dingen laten zien. Daar ben ik ongelooflijk trots op."