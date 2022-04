IJzersterke Max Verstappen wint in hol van de leeuw en loopt in op Leclerc

Er was echter één persoon die wel zin had om het geplande feestje van Ferrari te verstoren en dat was Max Verstappen. Gisteren pakte hij al acht punten in de sprintrace. En ook vandaag was Verstappen ijzersterk in de GP van Emilia-Romagna.

Niet meer ingehaald

De Nederlander begon in de regen op pole position. Het team van Verstappen, Red Bull, deed het uitstekend. Verstappen bouwde een comfortabele voorsprong op, die hij niet meer weggaf. Daarnaast had hij ook nog eens de snelste ronde waardoor het een perfect weekend is voor Verstappen.

Met de 26 punten van vandaag loopt Verstappen in de stand om het wereldkampioenschap flink in op nummer 1 Leclerc. Die eindigde vandaag ver buiten het podium. Leclerc leek lang op de derde plaats af te gaan, maar in de slotfase maakte hij een stuurfout en spinde hij. Hij moest daardoor een extra pitstop maken en kwam als zesde over de finish.