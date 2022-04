Mathieu van der Poel klopt Pogacar en wint voor tweede keer Ronde van Vlaanderen

Pogacar probeerde Van der Poel meerdere keren te lossen op één van de vele klimmetjes, maar dat lukte niet. De twee hadden in de laatste kilometers een ruime marge op de mannen achter hen, maar ze reden de laatste kilometer zó langzaam, dat twee achterblijvers, waaronder Nederlander Dylan van Baarle nog terugkwamen. Van Baarle werd zelfs nog tweede, Fransman Madouas derde. Pogacar eindigde teleurgesteld op de vierde plek.

Van der Poel reageerde voor de camera na afloop vol blijdschap. "Ik stond op het punt van lossen op de laatste klim. Uiteindelijk was ik verrast dat die anderen nog terugkwamen, ik was alleen maar met Pogacar bezig", zei hij. Van der Poel had een groot compliment over voor zijn belangrijkste rivaal. "Hij was misschien wel de beste in koers. Het is jammer dat hij niet op het podium staat, dat had hij verdiend. Als hij mij had geklopt, had ik hem de zege ook gegund."

Van Aert

Twee jaar geleden won Van der Poel 'Vlaanderens Mooiste', zoals de wedstrijd ook wel wordt genoemd ook al. Hij was toen nét te snel voor de Belg Wout van Aert in de eindsprint. Van Aert deed door een coronabesmetting nu niet mee.