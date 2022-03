Max Verstappen zet tweede tijd neer bij kwalificatie in Bahrein

Met een tijd van 1:30.681 was Verstappen iets langzamer dan Ferrari-coureur Charles Leclerc, die 1:30.558 reed. Verstappen wordt gevolgd door Carlos Sainz (Ferrari) en teamgenoot Sergio Perez.

Zelf is Verstappen niet ontevreden met zijn resultaat. "We hebben een goede auto, een goede raceauto ook. Dat is uiteindelijk het belangrijkste", zei Verstappen. "Al met al was dit een goede dag en een goede start van een nieuw tijdperk in de Formule 1."