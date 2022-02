Buitenlandse media over Wüst: 'Zij is de onbetwiste koningin'

Wüst 'loopt naar een record' schrijft het Duitse Sport1.de, die daarmee de prestatie van Wüst in een nog bijzonderder daglicht stelt. "De Nederlandse schaatsicoon heeft geschiedenis geschreven."

Zesde goud

In het Franse Le Figaro wordt Wüst een vorstelijke titel toegedicht. "Wust is de onbetwiste koningin van de 1500 meter. Ze is pas de derde vrouw in de geschiedenis van het schaatsen, die een olympische treble op dezelfde afstand behaalt, na de Amerikaanse Bonnie Blair en de Duitse Claudia Pechstein."

