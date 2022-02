Roest aan kop op 5 km, Kramer en Bergsma buiten medailles

Kramer zat al in de eerste rit. De afgelopen drie Spelen won hij goud op deze afstand, maar deze keer was hij zeker niet als grote favoriet afgereisd. Sterker nog, het was al bijna een wonder dat hij zich plaatste. "Ik heb drie keer goud gewonnen op deze afstand, had er graag een vierde aan toegevoegd maar dat zat er niet in", zei hij na afloop.

Kramer komt later op deze Spelen ook nog in actie op de teamachtervolging en de mass-start. Vooral op die eerste afstand heeft hij zijn zinnen gezet op een gouden plak.

Roest en Bergsma

Patrick Roest nam het op tegen de Italiaan Giovannini. Hij reed een redelijke 5 kilometer, maar of het genoeg is voor goud moeten we afwachten. Voorlopig staat hij nog eerste.

De laatste Nederlander Jorrit Bergsma startte in de eerste rit na de dweilpauze. Maar zijn tijd (6.13,18 minuten) was niet goed genoeg voor een medaille. De Zweed Nils van der Poel is topfavoriet. Hij komt als laatste aan de beurt tegen de Belg Bart Swings.