Zijn de sporters er klaar voor? Persconferentie van TeamNL uit Peking

Nog twee dagen en dan starten de Nederlandse sporters in Peking tijdens de Olympische Winterspelen. Het doel is duidelijk: medailles halen. Maar ook: niet besmet raken met het coronavirus. Volg de persconferentie van TeamNL hieronder. Onder meer chef de mission Carl Verheijen schuift aan. De persconferentie is inmiddels afgelopen.

RTL Nieuws