Nadal speelde 'een van de meest emotionele duels' uit loopbaan

"Goedenavond, of goedemorgen, beter gezegd", zei Nadal bij zijn speech na zijn sensationele zege na bijna 5,5 uur. Het was inmiddels rond 01.30 uur. "Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is geweldig. Eerlijk gezegd wist ik anderhalve maand geleden niet of ik terug zou keren op de tour. Dit was de meest emotionele maand uit mijn loopbaan."

In aanloop naar de Australian Open won Nadal ook al een voorbereidingstoernooi in Melbourne.