Deelname Djokovic nog steeds onzeker: 'De onjuiste informatie gaat zwaar wegen in het proces'

Onjuiste informatie

Eerder werd al duidelijk dat Djokovic fouten heeft gemaakt bij het aanvragen van zijn visum. Volgens De Buck had hij moeten aangeven of hij extra reizen heeft gemaakt. "In de documenten stond dat hij niet had gereisd. Later bleek dat hij toch in Marbella en Belgrado is geweest."

Ook Jacco Eltingh, commercieel directeur van de Nederlandse tennisbond, ziet dat er over de eerlijkheid van Djokovic al geruime tijd twijfel heerst en ziet ook dat er veel belastende informatie boven tafel komt. "Hij heeft tientallen mensen om zich heen die hem kunnen helpen met de formulieren. Hij is de nummer 1 van de wereld. Als hij zijn zaken niet voor elkaar heeft, kun je niet spreken over een ongelukje. Er lijkt een keuze of mening achter te zitten."