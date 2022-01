Peter Wright wereldkampioen darts na zinderend gevecht tegen Michael Smith

Voor de tweede keer in zijn leven is de Schot Peter Wright wereldkampioen darts geworden. In de finale versloeg hij de Engelsman Michael Smith. Uiteindelijk was Wright met 7-5 in sets de beste.

Smith en Wright maakten er een zenuwslopende wedstrijd van. Wright begon beter en kwam op een 2-0 voorsprong in sets. Dat had ook een 3-1 voorsprong kunnen zijn, maar na enkele gemiste pijlen kwam Smith helemaal terug in de wedstrijd. Spanning stijgt In het verder verloop van de wedstrijd zat er niets tussen de twee. Setje voor de één, setje voor de ander, en zo kroop de partij richting het eind, wachtend op die ene onnavolgbare versnelling van één van de twee. Bekijk hier een samenvatting van de wedstrijd: Bekijk deze video op RTL XL Wright wint bloedstollende WK-finale van Smith En die versnelling kwam van Wright. Hij stond met 2-0 achter in de tiende set. Maar daarna pakte hij acht zogenoemde 'legs' op een rij. Wright bleek genadeloos op de momenten dat het moest, speelde op zijn best in de laatste sets van de wedstrijd en greep zo de titel. Michael Smith juicht na een gewonnen set. © ANP