Ook darter Noppert test positief: 'Komt als een shock'

Hoe dat kan? Sommigen wijzen het publiek aan als mogelijke schuldige. Want terwijl we hier in lockdown zitten, lopen de tribunes in Londen vol. In de hal van Alexandra Palace zijn de afstandregels verdwenen. Een vaccinatie of negatieve test is voldoende om binnen te komen. Mondkapjes zijn nergens te zien, behalve dan bij sommige darters zelf.

Viroloog Gorben Pijlman zei gisteren al tegen RTL Nieuws dat het op deze manier, binnen én met zoveel publiek, heel gemakkelijk is om besmet te raken. "Het virus verspreidt zich namelijk via kleine druppeltjes in de lucht. Het evenement is binnen en dus kan het virus makkelijker in de lucht blijven hangen."